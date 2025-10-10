Sakarya’da feci kaza: Sivil jandarma aracı otomobille çarpıştı, 2 jandarma personeli şehit oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Ada Caddesi üzerinde bulunan, Kuzey Marmara Otoyolu’nun üzerinden geçen Vakıf Köprüsü’nde meydana gelen kaza, bölgeyi yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre, plakası 54 EP 891 olan sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı Opel marka otomobil, köprü üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan savruldu ve adeta hurdaya döndü. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDU

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, sivil jandarma aracında bulunan iki personelin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer araçta bulunan iki kişi ise ağır yaralı olarak Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kazada şehit olan jandarma personelleri için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alemdar, şu ifadeleri kullandı:

“Akyazı ilçemiz Kuzey Marmara Otoyolu mevkiinde yaşanan kazada şehit olan 2 jandarma personelimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”