Kazakistan - Lihtenştayn maçı nefesleri kesecek! Saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11’ler belli oldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde mücadele eden Kazakistan, grupta oynadığı 5 maçta sadece 3 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmada kötü gidişe dur demek istiyor.

Kazakistan son beş maçında oldukça zor bir fikstür geçirdi. Sırasıyla Belçika’ya 6-0, Galler’e 1-0, Kuzey Makedonya’ya 1-0 ve Belarus’a 4-1 yenilen Kazak ekibi, tek galibiyetini Lihtenştayn deplasmanında 2-0’lık skorla almıştı. Bu kez evinde aynı rakibe karşı sahaya çıkacak olan Kazakistan, mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak.

LİHTENŞTAYN HALA PUAN ALAMADI

Grubun son sırasındaki Lihtenştayn ise elemelerde henüz puanla tanışamadı. Oynadığı 5 maçın tamamını kaybeden konuk ekip, rakip fileleri sarsmakta da büyük zorluk çekiyor.

Lihtenştayn son beş karşılaşmasında Kuzey Makedonya’ya 5-0, Belçika’ya 6-0, İskoçya’ya 4-0, Galler’e 3-0 ve Kazakistan’a 2-0 mağlup oldu. -19 averajla grubun dibine demir atan takım, deplasmanda sürpriz bir sonuç peşinde olacak

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kazakistan - Lihtenştayn karşılaşması, 10 Ekim 2025 Cuma günü saat 17.00’de başlayacak.

Maçta Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak. Yardımcılıklarını M. Boniek ve B. Heinig yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak P. Lasyk, AVAR olarak ise P. Pskit görev alacak.

Kazakistan’ın muhtemel 11’i

Ev sahibi ekibin sahaya 3-4-2-1 dizilişiyle çıkması bekleniyor.

Kalede M. Seisenbek görev alırken, savunmada A. Kasym, A. Zhumakhanov ve N. Alip forma giyecek. Orta sahada S. Astanov, G. Zhukov, R. Orazov ve Y. Vorgovskiy yer alacak. Hücum hattında ise M. Samorodov ve G. Kenjebek destekli A. Shushenachev görev yapacak.

Lihtenştayn muhtemel 11’i

Konuk ekip Lihtenştayn’ın ise 3-5-2 sistemiyle sahada olması bekleniyor. Kaleyi B. Büchel koruyacak. Savunmada S. Schlegel, J. Weissenhofer ve J. Hofer görev yapacak. Orta alanda S. Wolfinger, S. Lüchinger, N. Hasler, A. Sele ve M. Göppel forma giyecek. İleri uçta ise F. Notaro ile F. Saglam gol arayacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup J’de şu ana kadar Kuzey Makedonya 11 puanla zirvede yer alıyor. Belçika 10 puanla ikinci, Galler 10 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Kazakistan 3 puanla dördüncü, Lihtenştayn ise puansız son sırada.