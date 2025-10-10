Bahçeli'ye hakaret etmişti! Emekli albay için istenen ceza belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen emekli albay Çetin Orkun Özeller hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki olarak Devlet Bahçeli, şüpheli olarak ise Çetin Orkun Özeller yer aldı.

Savcılık dosyasında, Bahçeli’nin avukatı tarafından verilen dilekçe doğrultusunda suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Yapılan incelemede, söz konusu sosyal medya hesabının Özeller’e ait olduğu ve paylaşımların da kendisi tarafından yapıldığı tespit edildi.

“HAKARET KASTIM YOKTU” SAVUNMASI

İfadesine başvurulan Çetin Orkun Özeller, hesabın kendisine ait olduğunu kabul etti ancak paylaşımlarında hakaret kastı bulunmadığını öne sürdü.

Savcılık ifadesine göre Özeller, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, eleştirilerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ancak iddianamede, Özeller’in söz konusu paylaşımlarında kullandığı ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığı ve hakaret kastının açıkça görüldüğü değerlendirildi.

İddianamede, emekli albayın yaptığı paylaşımlar ile “belirli bir görüş ve düşünce altında birleşen halk kesimlerini diğer kesimler nezdinde aşağıladığı” ve “alenen kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” yönünde yeterli şüphe bulunduğu belirtildi.

İDDİANAMEDE 2 AYRI SUÇLAMA

Hazırlanan iddianamede, Çetin Orkun Özeller hakkında iki ayrı suçtan cezalandırma talep edildi.

Buna göre, Özeller’in: “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, “Zincirleme şekilde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan ise 1 yıl 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar olmak üzere, toplam 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.