Fransa – Azerbaycan maçı bu akşam! Saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11’ler belli oldu

Grup D’de zirvede yer alan Fransa, elemelerde fırtına gibi esiyor. Didier Deschamps’ın öğrencileri, oynadıkları iki maçta iki galibiyet alarak 6 puan topladı. Fransa, rakip filelere 4 gol gönderirken kalesinde gol görmedi.

Son beş maçlık performansına bakıldığında da “Horozlar”ın form grafiği dikkat çekiyor. İzlanda’yı 2-1, Ukrayna’yı 2-0, Almanya’yı 2-0 ve Hırvatistan’ı 2-0 mağlup eden Fransa, tek mağlubiyetini nefes kesen maçta İspanya karşısında 5-4 aldı.

Grubun zayıf halkası olarak görülen Azerbaycan ise 2 maçta 1 puan toplayabildi. Ukrayna ile 1-1 berabere kalan Azerbaycan, diğer maçında İzlanda’ya 5-0 mağlup oldu.

Takımın son 5 maçına bakıldığında, Azerbaycan’ın savunmada büyük sıkıntı yaşadığı görülüyor. Belarus’a 2-0, Macaristan’a 2-1, İzlanda’ya 5-0 yenilen ekip, sadece Letonya ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa – Azerbaycan mücadelesi 10 Ekim 2025 Cuma akşamı saat 21.45’te oynanacak. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stat, futbolun kalelerinden biri olan Parc des Princes olacak.

Maçın hakemi Norveç Futbol Federasyonu’ndan R. Saggi olacak. Yardımcı hakemler J. Valstadsve ve O. Haukasen, VAR’da T. Hagen, AVAR’da ise S. S. Kringstad görev yapacak.

Dev karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45’te EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fransa’nın muhtemel 11’i

Didier Deschamps’ın öğrencilerinin sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkması bekleniyor.

Kalede M. Maignan, savunmada Gusto, Saliba, Upamecano ve Hernandez görev alacak. Orta sahada Rabiot ve Thuram ikilisi yer alırken, hücum hattında Coman, Olise, Ekitike ve takımın yıldızı Kylian Mbappé forma giyecek.

Azerbaycan’ın muhtemel 11’i

Azerbaycan’ın teknik direktörü takımı 3-5-2 sistemiyle sahaya sürecek.

Kalede S. Magomedaliev, savunmada Badalov, Mustafazade, Krivotsyuk üçlüsü yer alacak. Kanatlarda Aliyev ve Cafarguliyev, orta alanda Mahmudov, Emreli ve Bayramov forma giyecek.

İleri uçta ise gol umudu olarak Dadaşov ve Akhmedzade görev yapacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup D’de Fransa 6 puanla zirvede yer alıyor.

Onu 3 puanla İzlanda, 1’er puanla Ukrayna ve Azerbaycan takip ediyor.

Fransa, bu akşam alacağı galibiyetle puanını 9’a çıkararak grupta farkı açmak istiyor.