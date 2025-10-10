Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Morrissey’in Türkiye konserleri iptal edildi.

Sanatçının 6 Aralık’ta İstanbul’da, 19 Aralık’ta ise Ankara’da yapılması planlanan konserleri, sosyal medyada yükselen İsrail’e destek tepkileri nedeniyle iptal edildi.

Euronews'e göre, Morrissey’in geçmişte yaptığı açıklamalarda İsrail’e açık destek vermesi, son dönemde kamuoyunda yeniden gündeme gelmişti. Bu durum, sanatçının Türkiye konserleri öncesinde sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisine yol açtı.

ORGANİZASYON ŞİRKETİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Konser organizasyonunu üstlenen şirket, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada kamuoyundaki tepkileri dikkate aldıklarını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“8 Ekim itibarıyla kamuoyunda haklı olarak oluşan hassasiyet ve tepkileri takip etmekteyiz. Toplumumuzdaki duyarlılığı paylaşarak konserin zaten iptal edilmiş olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

ROBBIE WILLIAMS VE ENRICO MACIAS KONSERLERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Morrissey’in konser iptali, kısa süre önce benzer gerekçelerle Robbie Williams ve Enrico Macias konserlerinin iptal edilmesinin ardından geldi. Williams’ın İstanbul konseri, artan sosyal medya tepkileri ve güvenlik endişeleri gerekçesiyle iptal edilmişti.

Ünlü sanatçının 2023 yılında İsrail’de verdiği bir röportajda sarf ettiği “İsrail’de olmaktan dolayı inanılmaz heyecanlıyım. İnsanların gözlerindeki nezaketi görüyorum.” sözleri, o dönemde olduğu gibi bu kez de tekrar gündeme taşındı.

Williams’a yönelik tepkilerin ardından, Enrico Macias’ın konseri de aynı gerekçelerle iptal edilmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Morrissey’in İstanbul konserine tepki gösterdi. Saral, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü zulüm tüm dünyanın gözü önünde devam ederken, bu acılara destek veren isimlerin Türkiye’de sahneye çıkarılması kabul edilemez. İsrail destekçisi, siyonist şarkıcı Morrissey’in 16 Aralık’ta Volkswagen Arena’da konser verecek olması; hem milletimizin vicdanıyla hem de Filistin’de katledilen masum çocukların hatırasıyla açık bir şekilde dalga geçmektir. Bu organizasyonu üstlenen kişi ve kurumlar derhal açıklanmalı, bu skandalın arkasındaki isimler milletin karşısına çıkarılmalıdır. Filistin’de her gün çocuklar can verirken, bu topraklarda böyle bir konserin yapılmasına izin verilmesi en hafif tabirle ahlaki bir çöküştür. Bu, sanat adı altında yapılan bir provokasyondur ve milletimizin hassasiyetlerine açık bir saygısızlıktır. Devlet yetkilileri ve ilgili kurumlar vakit kaybetmeden bu konseri iptal etmeli, Filistinli mazlumların yanında olduğunu sözle değil, kararlı adımlarla göstermelidir."

İstanbul Valisi Davut Gül ise X'te yaptığı açıklamada, "İstanbul’da, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını meşrulaştıran hiçbir etkinliğe bugüne kadar izin verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir," dedi.