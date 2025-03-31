Ajet’ten yolcularına özel fırsat: Tüm uçuşlarda yüzde 20 indirim!

Türk Hava Yolları’nın düşük maliyetli havayolu markası olarak hizmet veren AJet, kuruluşunun birinci yıl dönümünü özel bir kampanya ile kutluyor. Şirket, bugün ve yarın satın alınacak biletlerde, tüm destinasyonlarda geçerli yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.

AJet’ten yapılan açıklamaya göre, kampanya 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak. Yolcular, yurt içi ve yurt dışında toplam 98 noktaya avantajlı fiyatlarla uçma şansı yakalayacak.

İNDİRİMDEN NASIL FAYDALANILACAK?

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, biletlerini AJet’in mobil uygulaması üzerinden satın almaları.

İndirimli bilet almak için AJet mobil uygulaması üzerinden üyelik girişi yapılması ve ilgili indirim kodunun ödeme aşamasında belirtilen alana girilmesi gerekiyor. Bu adımları takip eden yolcular, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecek.