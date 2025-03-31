Ajet’ten yolcularına özel fırsat: Tüm uçuşlarda yüzde 20 indirim!

Havayolu taşımacılığında birinci yılını geride bırakan AJet, yolcularına özel bir kampanya başlattı. Bugün ve yarın bilet alan yolcular, 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında yapacakları uçuşlarda yüzde 20 indirimden faydalanabilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ajet’ten yolcularına özel fırsat: Tüm uçuşlarda yüzde 20 indirim!
Yayınlanma: Güncellenme:

Türk Hava Yolları’nın düşük maliyetli havayolu markası olarak hizmet veren AJet, kuruluşunun birinci yıl dönümünü özel bir kampanya ile kutluyor. Şirket, bugün ve yarın satın alınacak biletlerde, tüm destinasyonlarda geçerli yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.

AJet’ten yapılan açıklamaya göre, kampanya 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak. Yolcular, yurt içi ve yurt dışında toplam 98 noktaya avantajlı fiyatlarla uçma şansı yakalayacak.

İNDİRİMDEN NASIL FAYDALANILACAK?

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, biletlerini AJet’in mobil uygulaması üzerinden satın almaları.

İndirimli bilet almak için AJet mobil uygulaması üzerinden üyelik girişi yapılması ve ilgili indirim kodunun ödeme aşamasında belirtilen alana girilmesi gerekiyor. Bu adımları takip eden yolcular, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecek.

Son dakika... İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yaşanan bölgelere dikkat...Son dakika... İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yaşanan bölgelere dikkat...Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Bayramın ikinci günü hava nasıl olacak?
Bayram yolunda acı bilanço
İmamoğlu o telefonu teslim etmemişti
İran'dan Trump'a sert yanıt
100 milyon tonu aşıyor...
Volkan Konak hayatını kaybetti!
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'e sert tepki: Küstahça açıklamayı reddediyoruz
CHP'de Kılıçdaroğlu cephesinden Whatsapp adımı
Bayramın ilk günü hava nasıl?
Marmaray, vapurlar tıklık tıklım
Çok Okunanlar
Nisan yağmurları geliyor! Nisan yağmurları geliyor!
500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? 500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak?
Volkan Konak'ın yaşamı Volkan Konak'ın yaşamı
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?
Bayram ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatacak? Bayram ikramiyesi farkı ne zaman hesaplara yatacak?