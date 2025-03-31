Son dakika... İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yaşanan bölgelere dikkat...

Son dakika... İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yaşanan bölgelerden uzak durun... İşte trafiğin kilit olduğu bölgeler...

Son dakika... İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yaşanan bölgelere dikkat...
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Ramazan Bayram nedeniyle kabir ve ev ziyaretleri yapanlar ile kentin tarihi-turistik mekanları ve sahil kesimlerine giden İstanbullular, yoğunluğa neden oldu.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına akın etmesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Toplu taşıma araçlarının da ücretsiz olduğu kentte, metrobüs, metro, vapur, otobüs ve Marmaray duraklarında ve üst geçitlerdeki kalabalık dikkati çekti.

Kadıköy, yoğunluk yaşanan noktalardan biri oldu. Sahilde deniz havası alan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada, Kadıköy'deki Eminönü, Beşiktaş ve Adalar vapur iskelelerinde de yoğunluk yaşandı.

Son dakika... İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yaşanan bölgelere dikkat... - Resim : 1

TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kentin belli noktalarındaki yoğunluk, otoyolların yanı sıra ana arterler ve caddelerde trafiğe neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik akışı arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Cevizlibağ bölgesinde trafik yoğun seyrediyor. TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

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