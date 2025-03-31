Güney Çin Denizi'nde keşfedildi: 100 milyon tonu aşan rezerv!

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nin doğusunda kanıtlanmış rezervi 100 milyon tonu aşan büyük bir petrol sahasının keşfedildiği bildirildi.

Güney Çin Denizi'nde keşfedildi: 100 milyon tonu aşan rezerv!
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CNOOC, petrol sahasının Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinin yaklaşık 170 kilometre açığında ve ortalama 100 metre su derinliğinde yer aldığını belirtti.

Açıklamada, petrol sahasında yapılan test sondajının günlük 413 varil ham petrol ve 68 bin metreküp doğal gaz üretimi sağladığı kaydedildi.

Güney Çin Denizi'nin doğusunda gerçekleşen petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde önemli ilerlemelerin kaydedildiği vurgulanan açıklamada, son iki yılda, art arda kanıtlanmış rezervi 100 milyon tonu aşan petrol sahalarının keşfedildiği de aktarıldı.

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