Volkan Konak’a veda! Cenaze programı belli oldu

Müziği ve Karadeniz'e özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Konserin düzenlendiği otelde bulunan doktorların ilk müdahaleyi yaptığı Konak, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, Konak’ın hastaneye "Ex duhul" (klinik olarak ölü) olarak getirildiği ve tüm müdahalelere rağmen saat 00.42’de hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Volkan Konak 00.17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri hayat desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen cevap alınamamıştır. Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42’de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir.”

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirilecek olan sanatçı, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Konak, 2 Nisan Çarşamba günü aile kabristanında babasının yanına defnedilecek.