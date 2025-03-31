Volkan Konak hayatını kaybetti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İskele kentinde konser veren ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede aniden fenalaştı. Kalp krizi geçiren Konak’a ilk müdahale konser alanında bulunan doktorlar tarafından yapıldı. Ardından, 112 acil sağlık ekibi hızla olay yerine intikal ederek Konak’ı ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, ünlü sanatçının kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

HASTANEDE 25 DAKİKA BOYUNCA MÜDAHALE EDİLDİ

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Volkan Konak’ın hastaneye getirildiğinde yaşam belirtisi göstermediği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sanatçı 00.17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42’de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir."

Konak’ın cenazesinin önce Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, ardından otopsi işlemleri için başkent Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüleceği öğrenildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin uçakla Türkiye’ye gönderileceği tahmin ediliyor.

HAKAN ALTUN: “BÜYÜK BİR KAYIP”

Volkan Konak’ın vefat haberini alan sanatçı dostları büyük üzüntü yaşadı. Konak’ın yakın arkadaşı şarkıcı Hakan Altun, haberi alır almaz hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Acımız büyük. Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.