Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'e sert tepki: Küstahça açıklamayı reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sosyal medya paylaşımına sert tepki ile cevap verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'e sert tepki: Küstahça açıklamayı reddediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından yapılan açıklamayı "küstahça" olarak nitelendirdi ve reddetti. Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu tutumun, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişeleri derinleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz."

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