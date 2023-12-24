AK Parti Dış Politikasının Geldiği Nokta! ABD Bölücü Faaliyetlerini Türkiye Topraklarında Dikte Etti

Dünyanın gözü İsrail-Filistin savaşına çevrilmişken, ABD bölgemizdeki bölücü faaliyetlerine de hız vermiş durumda…

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Nicholas Granger, 15 Aralık’ta Türkiye’ye dikkat çeken bir ziyaret yaptı. Granger, Gaziantep’te Suriyeli muhaliflerin sözde Başbakanı Abdurrahman Mustafa’yla görüştü.

Uzun süredir Suriyeli muhalif grupları, PKK/PYD ile birleştirmeye çalışan ABD, Abdurrahman Mustafa’ya yeni bir plan sundu. Bölücü faaliyetlerini Türkiye topraklarında dikte etti.

Gaziantep’teki görüşme, Ankara’nın teröre karşı Şam ile iş birliği yapmamasının sonucu olarak, ABD’nin, bölgedeki aktörler üzerinde etkinliğini artırdığını ortaya koydu.

Washington, bir yandan da Suriye'de KYB unsurları ile PKK/YPG'ye ortak eğitimler veriyor. PKK/YPG’li teröristler ile KYB anti-terör biriminden oluşan 150 kişilik grup, Haseke'de ortak askeri eğitimden geçirildi. Grup, eğitimin ardından Deyrizor’da Ömer Petrol Sahası'ndaki Amerikan üssüne gönderildi.

ABD, Türkiye’nin operasyonlarına karşı tavrını da sertleştirdi. Bir Türk İHA'sı 5 Ekim’de Haseke yakınlarında ABD F-16'sı tarafından düşürülmüştü. Pentago'un "biz düşürdük" açıklamasına karşın, Hükümet yetkilileri ilk açıklamalarında ABD'den hiç söz etmeyerek tepki çekmişti.

ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde de “Irak ve Suriye’de DEAŞ’la mücadele fonu” adı altında toplam 398 milyon dolarlık kaynak PKK ve iş birlikçi uzantılarına ayrıldı. Bu kaynağın 156 milyon doları doğrudan PKK/YPG’nin kasasına aktarıldı.

AK Parti hükümetinin teröre karşı Suriye’yle işbirliği yapmaması 2023 yılının da kaybedilmesine yol açtı. ABD, PKK’ya silah yığmaya devam etti, milyarlarca dolar kaynak sağladı, terör örgütünü aşiretlerin elinden kurtardı, Suriyeli muhalifleri kontrol etmek için hamle üstüne hamle yaptı, Türk İHA’sını düşürerek Ankara'ya yaklaşma mesajı verdi.

Türkiye, şehitlerini toprağa verirken, ABD-PKK ittifakının en yetkili isimlerinden biri, Gaziantep’te, yeni bölücü faaliyetlerini masaya koydu.