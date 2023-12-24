Hakan Fidan BAE Dışişleri Bakanı ile Görüştü! Gazze'deki Son Durum Ele Alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Hakan Fidan BAE Dışişleri Bakanı ile Görüştü! Gazze'deki Son Durum Ele Alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede Gazze’deki son durum ve insani yardım konusunda BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen karar tasarısı değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, insani yardım faaliyetlerinin en etkin biçimde yürütülmesi için azami çaba gösterilmesinin önemine değindi.

Ateşkes hedefinden uzaklaşılmaması gerektiğine, nihai hedefin ise bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Filistin devletinin kurulması olduğuna dikkat çekti.

Gazze’de yaşananların uluslararası toplumun gündeminde tutulması için ortak çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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