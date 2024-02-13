AK Parti seçim çalışmasına yapılan saldırıda soruşturma 23 gözaltı

İstanbul Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 23'e çıktı.



AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, seçim çalışması hedef alınmıştı. Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla saldırı düzenlenmişti.



Soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Saldırının ardından yürütülen çalışma kapsamında daha önce gözaltına alınan 17 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Öte yandan saldırıda başından yaralanan Ebru Güneş'in tedavisi sürüyor.