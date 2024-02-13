CHP'liler Ekrem İmamoğlu'nu yuhaladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bu kez CHP'liler protesto etti. Akşam istifaya davet edilen İmamoğlu sabah da partililer tarafından yuhalandı.



CHP Parti Meclisi İstanbul’da 11 Adayı daha belirledi. Belirlenen adayların İmamoğlu'na yakın isimler olması, CHP'lileri kızdırdı.



CHP'liler dün akşam İstanbul İl Başkanlığı önündeki eylem yaptı. Parti üyeleri Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i istifa çağırdı.



Bugün de İmamoğlu ile İl Başkanlığı ilçe adaylarını tanıttı. Ancak daha Parti Meclisi'nin kararı kamuoyuna paylaşmadan toplantı yapıldı. CHP'lilerin öfkesi İmamoğlu kürsüye çıkınca en üst seviyeye çıktı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla başlayacaktı toplantı ancak protestolar nedeniyle konuşmaya başlayamadı…



Sarıyer’in mevcut Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yerine Oktay Aksu’nun seçilmesi salonu ayağa kaldırdı. İlçe teşkilatları İmamoğlu’nun sözlerini ‘yuhalayarak’ kesti.



Protesto edilen İmamoğlu’nun gergin anları da kameralara yansıdı. İmamoğlu partililere “oturun ayıp ediyorsunuz” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.



Yeni açıklanan 11 ilçenin 7’sinde mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. O 7 ilçe belediye başkanı da İmamoğlu'nun 1 numaralı konuşmacı olduğu tanıtım toplantısına katılmadı.



Sarıyer’de Şükrü Genç yerine Oktay Aksu, Kadıköy’de Şendil Dara Odabaşı yerine Mesut Kösedağ, Avcılar’da Turan Hançerli yerine Utku Caner Çaykara, Zeytinburnu’nda Ömer Arısoy yerine Onur Soytürk, Bakırköy’de Bülen Kerimoğlu yerine Ayşegül Ovalıoğlu, Adalar’da Erdem Gül yerine Ali Ercan Akpolat aday olarak belirlendi.



Ümraniye’den Aykut Erdoğdu, Kağıthane’den Tonguç Çoban, Beykoz’da Alaattin Köseler Çekmeköy’den Orhan Çerkez aday gösterildi.



Doğu illerimizin seçmelerinin yoğunlukta olduğu Esenyurt’ta da Karslı Kemal Deniz Bozkurt yerine Tokat doğumlu Ali Gökmen aday yapılması ilçede tepkiiyle karşılandı.





