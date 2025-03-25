AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel, siyaset rotasından çıktı

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in dilinin saldırgan bir hal aldığını ve siyasetten uzaklaştığını belirtti. Çelik, "Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi, ittifakımızı, medya kuruluşlarını ve şirketleri hedef alan bu dil sadece kendisine zarar verecektir. Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti net bir şekilde görmüştür." dedi.

Ömer Çelik, Özgür Özel'in boykot çağrısını da sert bir dille eleştirerek, "Özgür Özel, milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Medya kuruluşlarını ve şirketleri tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi dil geliştiremeyenlerin tehdit diline sarıldığı apaçık ortadadır. Özgür Özel, kendini ispat etme çabası içinde siyaset rotasından tamamen çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Çelik, CHP'nin iç gündemiyle ilgili de şunları söyledi: "CHP'nin kendi iç sorunlarıyla ilgilenmesi gerekirken, Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelik saldırılar hedef saptırmaktan başka bir şey değildir."

Siyasi açıdan önemli gördüğü iki konuyu da dile getiren Çelik, şu açıklamaları yaptı:

"Bazı CHP’liler, bazı CHP’li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek aylardır gündemdeki iddiaları gündeme getirdi."

"Bazı CHP’liler, geçtiğimiz kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için mahkemeye başvurdu."

Çelik, CHP yönetiminin bu iddialarla ilgili cevap vermesi gerektiğini belirtti ve devam etti: "CHP yönetimi, konuyu saptırmamalı, iddia sahiplerine cevap vermelidir. CHP’nin, köklü bir parti olarak saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline gelmesi oldukça vahim bir durumdur." Çelik, rakiplerinden sağduyu beklediklerini vurgulayarak, "Karşımıza gerçek siyasetle çıkmalarını istiyoruz. Ancak, zorbalık ve saldırganlıkla dolu sahte siyasetle karşımıza çıkanlara gereken cevabı vereceğiz." şeklinde konuştu.