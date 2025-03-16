AK Parti sözcüsü Çelik: "Terörsüz Türkiye için yeni bir dönem başlıyor"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme süreciyle ilgili herhangi bir pazarlık olmadığını bir kez daha vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinin temel öncelik olduğunu belirtti.

"Zaman zaman çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda hiçbir pazarlık, müzakere ya da ‘al-ver’ süreci söz konusu değildir. Tek hedefimiz, terörsüz bir Türkiye’dir."

Çelik, Türkiye’yi terörden arındırma sürecinde siyasi iradenin önemine dikkat çekti.

"Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı tarihi çağrı ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koyduğu güçlü irade, Türkiye’yi 50 yıllık terör belasından kurtarmak için yeni bir dönemin kapılarını açmaktadır."

Yalova’da partisinin düzenlediği iftar programında konuşan Çelik, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değindi.

"Defalarca ifade ettiğimiz gibi, Avrupa Birliği küresel bir güç olmak istiyorsa, bunu Türkiye ile en yakın ilişkileri kurarak gerçekleştirebilir."