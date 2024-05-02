AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i kabulüne ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i kabulüne ilişkin açıklama
Editör: Yağmur Biçen

"DİYALOG DEVAM ETMELİDİR"

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# AKP # chp # cumhurbaşkanı erdoğan # Özgür Özel
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