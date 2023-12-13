AK Parti Ve HEDEP Arasında Demirtaş Tartışması Yaşandı
Meclis Genel Kurulu'nun bütçe maratonu devam ediyor. Enerji ve Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde tansiyon yükseldi. Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi HEDEP sıralarına, "Biz Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz" tepkisini gösterdi.
Enerji ve Milli Savunma Bakanlığı görüşmeleri Genel Kurul gündemine geldi. Görüşmeler sırasında zaman zaman sesler yükseldi.
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, HEDEP sıralarına terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş tepkisi gösterdi.
Çelebi, "Biz Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz" ifadelerini kullandı.
HEDEP sıralarından önce CHP'den bu sözlere tepki geldi. CHP Milletvekili Burcu Köksal "O zaman Öcalan'ı TRT'ye çıkaran kimdi?" diye soru geldi.
HEDEP adına Meral Danış Beştaş, söz aldı. Beştaş, "Demirtaş kim sen kim? Sen nasıl Demirtaş'ı ağzına alırsın, kurban ol ona" dedi. Karşılıklı sözlü atışmalar sonrası Genel Kurul yarım saat ara verdi.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da Rusya ile anlaşılan Akkuyu Nükleer Santral Projesini hedef aldı.
"Rus Askeri Üssü Kurulmuş Olacak"
CHP, Akkuyu ile Rusya'ya toprak verildiğini, hatta Moskova'nın askeri üs kuracağını iddia etti.
- Akkuyu'nun 4 santrali var. 4800 mega toplam. Ak parti klasiği, garantiler dolar üzerinden Yapı maliyeti 22 milyar dolar, 15 yıl boyunca 38 milyar dolar Rusya'ya ödenecek. 60 yılda ödenecek tutar toplamda güncel piyasa ile 284 milyar dolar. Rusya bir koyup 13 kazanacak. Türkiye kendi topraklarında yabancılara santral verecek...Türkiye'yi yüz yıl boyunca Rusya'ya göbeğinden bağımlı hale getirilen berbat sözleşme. Rusya ilk Rus askeri üssünü de kurmuş olacak bu sözleşme ile. Yaşam alanları var limanlar var reaktorker var Rusya hava savunma sistemi kurulacağını tahmin etmek zor değil. 11 kilometrekarelik vatan toprağı yüz yıl boyunca göz göre yabancı ülkeye veriliyor.