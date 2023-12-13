AK Parti Ve HEDEP Arasında Demirtaş Tartışması Yaşandı

Enerji ve Milli Savunma Bakanlığı görüşmeleri Genel Kurul gündemine geldi. Görüşmeler sırasında zaman zaman sesler yükseldi.



AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, HEDEP sıralarına terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş tepkisi gösterdi.



Çelebi, "Biz Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhunu sızlatmıyoruz" ifadelerini kullandı.



HEDEP sıralarından önce CHP'den bu sözlere tepki geldi. CHP Milletvekili Burcu Köksal "O zaman Öcalan'ı TRT'ye çıkaran kimdi?" diye soru geldi.



HEDEP adına Meral Danış Beştaş, söz aldı. Beştaş, "Demirtaş kim sen kim? Sen nasıl Demirtaş'ı ağzına alırsın, kurban ol ona" dedi. Karşılıklı sözlü atışmalar sonrası Genel Kurul yarım saat ara verdi.



CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da Rusya ile anlaşılan Akkuyu Nükleer Santral Projesini hedef aldı.

"Rus Askeri Üssü Kurulmuş Olacak"

CHP, Akkuyu ile Rusya'ya toprak verildiğini, hatta Moskova'nın askeri üs kuracağını iddia etti.