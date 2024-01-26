AK Parti'de NATO rahatsızlığı! Oylamaya katılmayan bazı vekiller kararın yanlış olduğunu belirtti

NATO’nun genişlemesinin kabulü AK Parti grubunda rahatsızlık yarattı. Tepki gösteren milletvekilleri sessiz kalmayı tercih etti. 40’a yakın AK Parti milletvekili oylamaya katılmadı.

Oylamada yer almayan bir milletvekili Ulusal Kanal’a konuştu. Sessiz kalan milletvekillerinin, ABD’nin Türkiye’yi Rusya ile karşı karşıya getirmek istediğini belirtti. Milletvekili İsveç’in NATO’ya katılmasının da bu kapsamda atılan adım olduğunu değerlendirdi.

NATO’nun genişlemesine Türkiye’nin çanak tutmaması gerektiğini belirten AK Parti milletvekili, Amerika'nın F-16 pazarlığında da oylama taktiği yapacağını ve sözlerini yerine getirmeyeceği görüşünde.

Meclis’teki oylamada İsveç’in üyeliğine evet oyu veren eski Milli Savunma Bakanı AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, NATO’nun güvenlik şemsiyesi olduğunu söyledi. İsveç'in ciddi girişimleri olduğunu savunan Akar, taahhütlerinin de zaman içerisinde olacağını belirtti.

Akar, Rusya-Ukrayna savaşının ardından İsveç’in Moskova’nın tehdit oluşturduğu gerekçesiyle NATO’ya girmek istediğini ifade etti.