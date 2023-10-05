AK Parti'den 81 İlde Ortak Açıklama

AK parti 4. Olağanüstü Kongresine hazırlanıyor. 7 Ekim’de yapılacak olan kongre öncesi 81 ilde il başkanları ortak basın açıklaması yaptı.

AK Parti'den 81 İlde Ortak Açıklama
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AK parti 4. Olağanüstü Kongresine hazırlanıyor. 7 Ekim’de yapılacak olan kongre öncesi 81 ilde il başkanları ortak basın açıklaması yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yerel seçim adaylarının belirleneceği tarihi açıkladı. CHP'yi de eleştiren Kabaktepe, "Tekzip denizinde yüzüyor" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi 7 Ekim'de Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak.

Kongre öncesinde 81 İlde İl başkanları ortak basın açıklaması yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yerel seçimler için yarışacak adayların belirlenmesinde kongre sonrasına dikkat çekti.

AK Parti yerel seçimler öncesi kongresini olağanüstü toplayacak. 4. Olağanüstü Kongrenin ana teması “Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri” ve “Cumhuriyet’in yüz akı, Türkiye’nin yüz akı” şeklinde belirlendi.

Kabaktepe, kongre öncesi CHP'yi de eleştirdi.

Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili de konuşan Kabaktepe, CHP'nin konuyla ilgili söylemine de tepkiliydi.

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Yaklaşık 40 bin kişinin katılımı beklenen 4. Olağanüstü kongre 7 Ekim Cumartesi Ankara'da yapılacak.

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