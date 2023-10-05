İyi Parti'nin Eskişehir Adayı Belli Oldu

Yüksek Hızlı Trenle geldiği Eskişehir'de partisinin il başkanlığını ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentteki bir otelde düzenlenen "Eskişehir Teşkilat Buluşması"nda yaptığı konuşmada, milliyetçi, demokrat, kalkınmacı bir parti olduklarını söyledi.

İyi Parti'nin nihai hedefinin birilerine yer kazandırmak olmadığını belirten Akşener, şöyle devam etti:

- Eskişehir'den örnek vereyim. Bizim Eskişehir'de bildiğim kadarıyla tek bir belediye meclis üyemiz vardı. Başka da hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi 30 yıllık aktif politika yapan bir şahıs, bir il başkanının kız kardeşi, Doğru Yol Partisi gibi seçmen konusunda çok hassas ve bu tür konularda da gerçekten müthiş bir tecrübe birikimi olan bir siyasi partide politikaya başlamış 30 yılını böyle geçirmiş bir şahıs sizce böyle bir ketenpereye gelir mi? Gelmez. Niye çırak çıktık biz? Bu bir çırak çıkma eylemi. Millet çırak çıkmasın diye bilerek taammüden biz çırak çıktık. Hiçbir derdimiz de olmadı. Çünkü burada var olan bir belediye başkanını yeniden seçtirmek falan meselemiz değildi. Biz bunu görmemezlikten geldik mi? Geldik. Niye geldik? Millet kazansın diye yani 2023 seçimlerini almak için. Şimdi bu İyi Partinin bu millet için üstlendiği misyondur. Bu milleti, bu cendereden kurtarmak için çıktığı yolun misyonudur, vazifesidir.