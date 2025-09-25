AK Parti’den CHP’ye sert eleştiri: “Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmediniz”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik’in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

GAZZE VE NETANYAHU

Dünyanın en önemli gündeminin Gazze’deki gelişmeler olduğunu belirten Çelik, “Netanyahu’nun katliamları devam ediyor. Bütün kuruluşların kabul ettiği gibi bu, açık bir soykırım suçudur. Netanyahu’nun soykırım suçundan mutlaka yargılanması gerekir. İlk olarak soykırım ifadesini kullanan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır” dedi.

İNİSİYATİF ÇAĞRISI

Katliamların sürdüğüne dikkat çeken Çelik, “Ortaya çıkan tablo Netanyahu denen katilin durdurulması için çok yönlü bir inisiyatif oluşturulması gerektiğini gösteriyor. İnsanlığa yönelik suçlar maalesef artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN’İN TANINMASI

Büyük devletlerin Filistin’i devlet olarak tanımasının, “soykırım şebekesine verilmiş en güçlü cevaplardan biri” olduğunu söyleyen Çelik, “Buna rağmen Batı Şeria’yı ilhak ve daha çok kadın ile çocuğun öldürülmesinden bahsediyorlar” diye konuştu.

İSRAİL’İN YAKLAŞIMI

“Önce çözüm olsun, sonra Filistin devleti tanınsın” söyleminin geçerliliğini yitirdiğini belirten Çelik, “Gördük ki İsrail, kendisinden başkasını insan olarak görmüyor” dedi.

SOMUT EYLEM VURGUSU

Çelik, Filistin devletinin tanınmasının ardından atılması gereken adımlara işaret ederek, “Katliamların durması için uluslararası toplumun somut, hemen hayata geçirilecek ortak eylem alması gerekir” ifadelerini kullandı.

MİLLİ DAVA VURGUSU

Filistin meselesinin dünya çapında bir konu olduğunu vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Filistin davası milli davamızdır” sözünü hatırlattı. Çelik, “Muhalefetin ‘Filistin neden bizim davamız oluyor’ yaklaşımı yanlıştır. Filistin davası dünya davasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu marjında yürüttüğü çalışmaların dikkatle izlendiğini belirten Çelik, “Küresel ve bölgesel barış için sözü en çok merak edilen liderlerin başında Cumhurbaşkanımız gelmektedir” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

CHP ve bazı muhalefet partilerine eleştirilerde bulunan Çelik, “CHP adına konuşanlar, yabancı siyasetçilerin sözlerini adeta misyoner gibi tekrarlıyor. Sayın Özgür Özel, kendi partisi adına konuşanlardan bile haberdar değil” dedi.

CHP’YE ATATÜRK GÖNDERMESİ

Çelik, “Sayın Özel, ‘biz Atatürk’ün kurduğu partiyiz’ diyor. Ancak bu söylemin siyasal bir gerçekliği yok. CHP yönetimi, Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmemiş bir partidir” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Hamas’a yönelik çelişkili tutumlarını da eleştiren Çelik, “Önce ‘Hamas terör örgütüdür’ dediniz, sonra ‘terör örgütü değil ama terör eylemleri yapıyor’ dediniz. Öğrenme yeteneğini kaybetmiş bir partiyle karşı karşıyayız” dedi.