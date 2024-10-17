AK Parti'den "çözüm süreci" açıklaması! Genel Başkanvekili Efkan Ala konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin açılışında DEM Partililerle tokalaştı, siyasetin gündeminde "Yeni çözüm süreci mi başlıyor?" tartışmaları alevlendi.

Konuyla ilgili parti liderlerinden ve siyasilerden çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da "çözüm süreci" açıklaması yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Anadolu Yayıncılar Federasyonunda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Siyasette gözle görülür pozitif bir iklim bulunduğunu dile getiren Efkan Ala, "Partiler ve liderler arasında bir diyalog ikliminin olduğu çok açık. Diyalog iklimi oluştu ve buna da gelişmelerle katkıda bulunuyorlar." dedi.

Bunun Türkiye için önemli olduğunun altını çizen Efkan Ala, "Bundan sonra temel meseleler konuşulabilir, konuşuluyor zaten. Seçim sonrası diyalog iklimindeki iyileşmeyi çok kıymetli buluyorum ve atılan tahkim edici adımları da kıymetli buluyorum. Bunları Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu iklimi kurumsallaştırması için de yeni anayasa yapım süreçlerini çok değerli buluyorum. Güncel meselelerde güncel gelişmeler belirleyici oluyor. Bugün bir karara varılır, bir kanaat vardır, yarınki gelişmelere göre kanaat değişebiliyor önemli olan o iklimin korunmasıdır." dedi.

"Çözüm süreci mi başlıyor?" sorusu etrafındaki tartışma, yorum ve haberlerin anımsatılması üzerine Efkan Ala, "Bizim şu anda masamızda böyle bir şey yok. O daha önce yapıldı, oldu bitti. O zaman kendi zaviyemden söyleyeyim, Türkiye o günden bugüne bir çok şey yaşadı. Şimdi sorun da farklı, o sorunlara bulunacak çare de farklı. Yani her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki. Tabii ki onların da doğrusuyla, eksiğiyle, yanlışıyla fazlasıyla gördüğü fonksiyon vardır." diye konuştu.

Efkan Ala, şu anda temel meselelerinin, Türkiye'yi hangi enstrümanlarla nereye taşımak istedikleri olduğunu ifade ederek, çok farklı alanda yapısal reforma ihtiyaç duyulduğunu, onlara odaklandıklarını söyledi. Ala, bunların içerisinde gelişmiş bir demokrasiden gelişmiş bir ekonomiye kadar her konunun bulunduğunu belirterek, "Artık Türkiye'nin yeni şeyleri tartışıyor olması lazım. Yani sürekli hafızamızda kalmış, çözsek bile, çözmüş olsak bile dönüp dönüp aynı şeyleri tartışıyor olmamızın bize bir faydası...'Bazılarını çözdük, bazılarını da çözemiyoruz' diyelim. Takılıp kalmanın bir anlamı yok, bir sonraki aşamaya geçelim. Belki orada elde ettiğimiz imkanlarla diğer meseleleri çözeriz, kalmış olan, çözemediğimiz meseleleri çözeriz." dedi.

"Türkiye'de olup biteni, etrafında olup bitenden bağımsız ele alamazsınız." ifadesini kullanan Efkan Ala, şöyle devam etti:

"Çok kıymetli çareler, çabalar ortaya konuldu. AK Parti'den önce hiç tartışılması mümkün olmayan konularda AK Parti devrim niteliğinde reformlar yaptı. Herkes unuttu yani. 24 saat televizyon yayın yapıyor. Kürtçe yayın yapıyor. Daha önce biz geldiğimizde, ben oraya vali olarak gittiğimde millet türkü söylemek için izin istiyordu, 'merhaba' diyemiyordu birbirine, isim verilemiyordu. Kaç tane isim bize geldi. Şimdi bunlar aşıldı ama o süreçlerin belli bir yerinde Orta Doğu tarumar oldu. Eğer Türkiye o reformlarını yapmamış olsaydı, o adımlarını atmamış olsaydı...Türkiye'yi de, Suriye'ye, Irak'a çevirmek isteyen projelerin nasıl uygulamaya konulduğu gözümüzün önünde yaşandı öyle değil mi? Ama AK Parti hükümetleri döneminde daha önceden tedbir alındığı için o reformlarla milleti esas alan, milletin desteğini önemseyen reformlar yapıldığı için onlar olmadı. O sonuçlar elde edilemedi. 6,7 Ekim olayları, Gezi olayları, birçok olay oldu ama hepsinin amacı Suriye'de, Irak'ta ne olduysa, Libya'da da ne olduysa Türkiye'de de onu yapmaktı. Ama Türkiye'de bunu yapamadılar, bu başarılı olamadı. Çünkü biz onların demokratik yoldan tedbirini almıştık. Son derece haince kurgulanmış Türkiye'yi Orta Doğu'ya benzetme projeleri ellerinde patladı, ellerinde kaldı. Bunları biz neyle sağladık? Orada daha çok vicdanın, hukukun, demokrasinin gücünü kullanarak sağladık."

"YENİ BİR ANAYASA YAPIYORUZ, ESKİ ANAYASALARDAN BİRİNİ SEÇMİYORUZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, şu anda Türkiye'nin yeni bir Anayasa'yı konuşabildiğini belirterek, "Geleceğe umutla bakıyor ama nasılını tartışıyor. Tabii tartışacak, bu da demokrasisinin bir parçası. Şimdi bu iklim içerisinde merhabalaşmalar çok önemlidir, diyaloglar çok önemlidir, konuşmalar 180 derece ayrı fikirler olsa bile çok önemlidir. Masayı bir kuralım. Tartışmak, konuşmak için Anayasa'yı, bir araya gelmenin yönteminde anlaşalım, ondan sonra da kim ne düşünüyorsa orada söyleyecek. Kendi partileri içerisinde her parti tartışacak. Sonra da masaya geldiğinde masada ne söylüyorsa onları dile getirecek. O masadaki müzakere sistemine göre de karara varılacak. Yeni bir Anayasa yapıyoruz, eski anayasalardan birini seçmiyoruz. Yeni Anayasa yaparken herkes ne istiyorsa onu söylesin, söyleyecek zaten." dedi.

"Anayasa yapılabileceğine ihtimal veriyor musunuz?" sorusuna Efkan Ala, "İhtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyim. Önemli bir tartışma süreci yaşayacağız. Bunun ben kendi başına da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biraz heyecanlanıyorum da." yanıtını verdi.