AK Parti'den Hüseyin Kocabıyık’a kesin ihraç talebi!

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek, “Sen aslında kendine darbe yaptın, haberin yok” demişti. Bu paylaşım sonrası, Kocabıyık tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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AK Parti'den Hüseyin Kocabıyık’a kesin ihraç talebi!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik gözaltı operasyonuna tepki gösteren eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır eleştirilerde bulundu. Kocabıyık, yaptığı paylaşımda, “Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Kocabıyık, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilerek, tedbirli kesin ihraç talebiyle işlem yapılması için gündeme geldi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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