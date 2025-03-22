Emekliler dikkat: İkramiyeler ne zaman yatacak?

Meclis’te bu hafta ele alınması planlanan torba teklif, yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle gündeme alınamadı. Yasa teklifinin 25 Mart Salı günü görüşülmesi bekleniyor. Eğer teklif Meclis’ten geçer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanırsa, zamlı emekli ikramiyeleri hafta sonuna kadar hesaplara yatırılabilir.

Ancak görüşmelerin daha ileri bir tarihe sarkması halinde, zamlı ikramiyelerin bayram öncesi ödenmeme riski bulunuyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, teklif zamanında yasalaşmazsa, emekli ikramiyeleri mevcut haliyle yani 3 bin lira olarak ödenebilir. Bin liralık farkın ise daha sonra hesaplara yatırılması gündemde.

Şimdi tüm gözler, Meclis’te yapılacak görüşmelere çevrildi.