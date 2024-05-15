Ak Partili Metin Külünk: "Yeni bir 17/25 ve 15 Temmuz benzeri dalgayla karşı karşıya mıyız? Evet!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Külünk, "Peki, yeni bir 17/25 ve 15 Temmuz benzeri dalgayla karşı karşıya mıyız? Evet, karşı karşıyayız! Bu sabaha karşı yine Devletimiz, bir daha o güçlü refleksini ortaya koyarak, illegal terör örgütü Fetö’yü, kamu kurumlarına bir kez daha sızmak üzereyken 62 ilde eş zamanlı biçimde gerçekleştirdiği operasyonla durdurdu." ifadelerini kullandı.

Külünk'ün açıklamaları şöyle:

"Öncelikle yargı ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Her zaman söylüyoruz, Devlet hattı asla bu ülkeyi tek bir grubun eline bırakmaz. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. Yarın da böyle olacak. Devleti örgütleri adına teslim almak isteyen hangi güç olursa olsun, milletin çıkarları ve devletin bekası için bu ülke buna müsaade etmedi, etmiyor, etmeyecek.

'CUMHUR İTTİFAKI PARÇALANMAK İSTENİYOR'

Atlantik ötesi, Türkiye’yi kilitlemek istiyor. Bir yandan Türkiye’nin yaşadığı finansal türbülansı kendi lehine çevirmek, Türkiye’yi kontrol etmek için araç haline dönüştürürken, diğer yandan da Cumhur İttifakı’nı parçalamak ve Sayın Cumhurbaşkanımızı etkisizleştirmek istiyor.

'AMERİKA'NIN FARKINDAYIZ'

Fakat Atlantik ötesi, Türkiye’yi çok hafife alıyor. Türkiye’nin bağımsızlık reflekslerinin farkında değil çünkü. Oysa biz Amerika’nın farkındayız. Asya Pasifik’te Çin’le büyük karşılaşmaya hazırlanan Atlantik hattının bu tarafta Türkiye’yi kaybetmeyi göze alamayacağının farkındayız. Bakınız İsrail, Amerika’yı kendi içinde çatlatıyor.

İşte bu halde bizim Amerika’ya söyleyeceğimiz şey şudur: Önümüzdeki yüzyılda varlığını devam ettirmenin ve Asya’nın yükselişi karşısında kendini koruyabilmenin yolu Türkiye’dir. Eğer sen Türkiye’yi sürekli rahatsız etmekten vazgeçmez, hele de bu işleri terör örgütleri üzerinden yapmaya devam edersen, Türkiye’nin bu konularda vereceği cevap daha önce nasıl çok sert olmuşsa, bu kez daha da sert olacaktır!

'BU SÜREÇTE BİZE DÜŞEN...'

Bu süreçte bize düşen, Gazi Mustafa Kemal'in şu sözlerinde yatmaktadır: "Bizim açıklık ve uygulanabilirlik gördüğümüz siyasal meslek, millî siyasettir. Dünyanın bugünkü genel şartları ve yüzyılların beyinlerde ve karakterlerde biriktirdiği gerçekler karşısında hayalci olmak kadar büyük hata olamaz. Tarihin ifadesi budur; bilimin, aklın, mantığın ifadesi böyledir. Milletimizin, güçlü, mutlu ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için, devletin tamamen millî bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin, iç kuruluşlarımıza tamamen uygun ve dayalı olması gerekir. Millî siyaset dediğim zaman, amaçladığım mâna ve anlam şudur : Millî sınırlarımız içinde, her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak… Genel olarak erişilemeyecek hayalî emeller peşinde milleti uğraştırmamak ve zarara sokmamak… Uygar dünyadan, uygar ve insanca davranış ve karşılıklı dostluk beklemektedir”