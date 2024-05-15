2,5 saat arayla bir arkadaşını öldürüp diğerini yaraladı

Olay, Konya'da yaşandı. Bir şahıs, 2,5 saat arayla tartıştığı arkadaşı Hasan Aktepe'yi (32) tabancayla yaralayıp, ofisini bastığı mimar arkadaşı Necati Şadi Kılıç'ı (29) ise av tüfeği ile vurarak öldürdü.

2,5 saat arayla bir arkadaşını öldürüp diğerini yaraladı
Editör: Yağmur Biçen

Olaylardan ilki, dün saat 21.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'nde yaşandı.

Emlakçı Mevlüt T., arkadaşı Hasan Aktepe ile sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Mevlüt T., tabanca ile Aktepe'yi karnından vurdu ve kaçtı. Sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Aktepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Aktepe'yi yaraladıktan 2,5 saat sonra Yazır Mahallesi Topak Sokak'a gelen Mevlüt T., saat 23.30 sıralarında mimar arkadaşı Necati Şadi Kılıç'ı ofisinde av tüfeği ile vurdu. Göğsünden yaralanan Kılıç hayatını kaybetti, kaçan şüpheli olay yerine yakın bir noktada Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Soruşturma başlatıldı. 

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