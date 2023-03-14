Akdeniz'de deprem (Akdeniz depremi 14 Mart)

Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de deprem (Akdeniz depremi 14 Mart)
Akdeniz'de deprem / 2023
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 4,22 kilometre derinlikte oldu.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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