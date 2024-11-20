AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı! Etkili olacağı saatler duyuruldu

İstanbul'da görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili önemli bir son dakika açıklaması geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yarından itibaren kuvvetli lodos ve karayel ile kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı! Etkili olacağı saatler duyuruldu
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Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) önemli bir son dakika açıklaması geldi.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yarından itibaren alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor. İstanbul'da yaşanacak hava durumu ile ilgili AKOM, vatandaşları uyardı.

AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı! Etkili olacağı saatler duyuruldu - Resim : 1

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, rüzgarın lodos ve karayel yönünden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, beraberinde de kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülürken, sıcaklıklarda da 8-10 derece düşüş olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da gece 00.00'dan itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgarın cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, yağışların yarın 12.00-21.00 arasında, cumartesi de 08.00-20.00 arasında etkili olacağı öngörülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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