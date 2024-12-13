Aksaray'da kayıp Mustafa Uysal'ın cesedi bulundu
Aksaray'da 3 gündür kayıp olarak aranan 40 yaşındaki Mustafa Uysal'ın cesedi Mamasın Barajı'nda bulundu. Uysal'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.
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Aksaray'da Mamasın Barajı'nda bulunan cesedin, ailesi tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan bekar Mustafa Uysal'a (40) ait olduğu belirlendi.
Ereğlikapı Mahallesi'nde oturan Uysal'ın, 3 gün önce yanına cep telefonunu dahi almadan evden ayrıldığı, geri dönmemesi üzerine ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.
Uysal'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.