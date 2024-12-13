Aksaray'da kayıp Mustafa Uysal'ın cesedi bulundu

Aksaray'da Mamasın Barajı'nda bulunan cesedin, ailesi tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan bekar Mustafa Uysal'a (40) ait olduğu belirlendi.

Ereğlikapı Mahallesi'nde oturan Uysal'ın, 3 gün önce yanına cep telefonunu dahi almadan evden ayrıldığı, geri dönmemesi üzerine ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.

Uysal'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.