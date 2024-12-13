Aile Hekimlerinden çarpıcı uyarı: “Sağlık sistemi bu şekilde ilerleyemez”

Sağlık Bakanlığının 2025 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Bütçeden Aile Hekimliği sistemine ayrılan payın azaldığı görüldü.

Geçen yıllara göre koruyucu hekimlik bütçelerinde düşüş yaşandığını belirten Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ahmet Kandemir, "birinci basamak güçlenmeden sağlık sistemi düzelmez" dedi:

"Sağlık Bakanımız ilk geldiğinde birinci basamağı güçlendireceğiz, aile hekimliğini önemsiyoruz diye söylemlerle gelmişti ama hem aile hekimliği, yeni çıkan aile hekimi yönetmeliğini de gördük, hem de bu bütçe görüşmelerinin sonucunu da gördük ki ne yazık ki aile hekimliği önemli değil, aksine ne yazık ki önemsiz hale getirilmekte."

Kandemir, Aile Sağlığı Merkezleri güçlenirse hastalıkların yüzde 80'inin çözüleceğini vurguladı:

"Hem halk sağlığı için hem meslektaşlarımız için hem de ülke sağlığının geleceği için aile kimliğini kesinlikle tekrar eskiden olduğundan daha da önemli hale getirmeliyiz. Bakanlığa bu konuda ısrarımızı vatandaşla birlikte eylemlerimizi yaparak devam edeceğiz."