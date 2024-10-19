Aksaray'daki tur otobüsü kazasında sürücü tutuklandı

Aksaray'da meydana gelen tur otobüsü kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Sürücü Nurhan Hazer tutuklandı. Hazer, ifadesinde uyumadığını ancak sabah güneşinin etkisiyle kaza yaptığını belirtti.

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Aksaray'daki tur otobüsü kazasında sürücü tutuklandı
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Balıkesir'den Kapadokya'ya giden Nurhan Hazer yönetimindeki otobüs, Aksaray-Ankara kara yolunun Acıpınar mevkisinde devrildi. Kazanın ardından gözaltına alınan Hazer’in jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nurhan Hazer, jandarmada verdiği ifadede, "Kaza yapmamak için çabaladım. Güneşten etkilendim. Bariyere çarptıktan sonra kurtaramadım, şarampole devrildik." dedi. Kazada yaralananlardan 12'sinin taburcu edildiği, diğerlerinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Aksaray kaza tutuklandı
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