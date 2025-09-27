Alanya’da öğrenci yurdunda 14 çocuğa istismar! Sanığa 83 yıl hapis

Antalya’nın Alanya ilçesinde skandal bir davada karar çıktı. Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu’nda öğretmen olarak görev yapan G.R.U., 14 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 83 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

SUÇLAMALAR AĞIR

Olay, 2023 yılında Alanya’nın Sugözü Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel yurtta meydana geldi. İddianameye göre sanık, farklı tarihlerde yurtta kalan 14 öğrenciye “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar”, “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “çocuğa müstehcen içerik göstermek” suçlarını işledi. Ayrıca bir öğrenciye yönelik “nitelikli cinsel istismar” suçundan da yargılandı.

Mağdur öğrencilerin ifadeleri dosyaya girdi. Çocuklar, sanığın kendilerine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, cinsel içerikli söylemlerde bulunduğunu ve istismarda bulunduğunu anlattı. Sanık ise suçlamaları reddederek, “Çocuklarla sadece şakalaştım” savunmasını yaptı.

GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

Dava dosyasına giren en önemli delillerden biri ise öğrencilerden birinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler oldu. Kayda giren sahnelerde sanığın çocuklara bağırdığı ve bazılarına fiziksel şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanığın toplamda 83 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dava avukatlarından Mehmet Sutay Seydioğulları, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Mahkeme sanık hakkında 84 yıl hapis cezasına hükmetti. İşlediği suçlar bakımından somut deliller ve tanıklarla birlikte suçun unsurlarının oluştuğuna kanaat getirdi. Ancak normalde daha fazla ceza alması gerektiğini düşünüyoruz, itirazlarımızı yapacağız” dedi.