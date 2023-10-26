Ali Babacan da İsrail ve Rusya'yı Bir Tuttu

Millet İttifakı dağıldı ancak siyasetleri Filistin gündeminde buluştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Rusya düşmanlığı kervanına katıldı. Babacan, İsrail'in işgalini Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı askeri operasyonla bir tuttu.

Babacan'ın gündeminde İstanbul'daki ilçe başkanlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli görüşmelerinin ardından istifa etmeleri de yer aldı.

Babacan, esas muhatap olan CHP'nin görüş belirtmesi gerektiğini vurguladı, "CHP'yle görüşme haberini görünce yalandır diye düşündük doğru olduğu ortaya çıkınca şaşırdık bizim bilgimiz yoktu. Ama bu konunun CHP perspektifinden de değerlendirilmesi gerekli onu da esas muhataplar yanıtlamalı." dedi.