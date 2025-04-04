Ali Koç'un annesinden Espressolab’e destek! Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi kimdir?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanması sürecinde "tavır" almadığını belirttiği yayın grupları ve şirketler için boykot çağrısında bulunmuştu. Listenin ilk sırasında ise kahve zinciri Espressolab yer aldı.

CHP’nin boykot kararının ardından Espressolab’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz neden boykot edildiğimizi anlamış değiliz. Espressolab olarak, 2014 yılında bir üniversitenin içinden doğmuş ve hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki olmadan büyümüş bir markayız. Bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler var. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketidir ve başka ortağı bulunmamaktadır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!"

CHP’nin boykot kararına tepki gösteren AK Partili milletvekilleri, Espressolab’ı ziyaret ederek destek açıklamalarında bulundu. Markaya bir destek de iş insanı Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi’den geldi.

Espressolab’ın sahibi ve kurucusu Esat Kocadağ, Simavi ile kahve içtiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bugün Espressolab’de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.

ÇİĞDEM SİMAVİ KİMDİR?

İzmir’in köklü ailelerinden Meserretçioğlu ailesine mensup olan Çiğdem Simavi’nin asıl adı Çiğdem Meserretçioğlu’dur. Babası, ünlü armatör Avni Nuri Meserretçioğlu’dur.

1960 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç ile evlenen Simavi, bu evliliğinden üç çocuğa sahip oldu: Mustafa Koç (1960), Ömer Koç (1962) ve Ali Koç (1967). 1974 yılında Rahmi Koç ile boşanan Simavi, 1975’te Günaydın Gazetesi’nin kurucusu iş insanı Haldun Simavi ile evlendi.

Espressolab boykotu etrafındaki tartışmalar ve destek açıklamaları devam ederken, markanın gelecekte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.