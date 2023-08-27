Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı! 48 saat uyutulmasına karar verildi

Yunanistan'da deniz kazası yaşayan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarıyla ilgili yeni bilgiler açıklandı. , Ali Sabancı'nın akşam saatlerinde meydana gelen travmatik kanama nedeniyle tekrar ameliyata alındığı ve önümüzdeki 48 saat boyunca uyutulacağı bildirildi.

Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı! 48 saat uyutulmasına karar verildi
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Yunanistan'da deniz kazası geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinden haber var. Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın yüz travması nedeniyle 5.5 saat operasyon geçirdiği belirtildi. Aort damarına stent takılan Ali Sabancı ise dün akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındı. Sabancı'nın 48 saat uyutulmasına karar verildi.

Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı! 48 saat uyutulmasına karar verildi - Resim : 1

"SAĞLIK DURUMLARI DAHA DA İYİYE GİTMEKTEDİR"

Öte yandan Esas Holding'ten yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup, sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz" ifadeleri yer aldı.

Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı! 48 saat uyutulmasına karar verildi - Resim : 2

ÇOK SAYIDA KIRIĞI VAR

Önceki gün ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Ali Sabancı, dün aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alınmıştı. Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüz travması nedeniyle operasyona alınmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti. Öte yandan botta Sabancı çiftinin çocuklarının da bulunduğu, ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.

48 SAAT UYUTULMASINA KARAR VERİLDİ

Aort damarına stent takılan Ali Sabancı akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındı. Yoğun bakıma alınan Ali Sabancı'nın 48 saat kadar uyutularak izlenmesi kararlaştırıldı. Vuslat Doğan Sabancı da, travmatoloji ve plastik cerrahların katıldığı 5.5 saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

ÇİFTE 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİNDE BULUNDULAR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, hastaneye gelerek çiftin yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vuslat Doğan Sabancı'nın annesi Sema Doğan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Aydın Doğan'ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ da hastaneye geldi. Güler Sabancı, hastaneden ayrılırken gazetecilerin Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin soruları üzerine, "Çok şükür." yanıtını verdi.

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