Ali Yerlikaya duyurdu! Bir haftada 3,6 milyon araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak amacıyla polis ve jandarma ekiplerinin ülke genelinde yürüttüğü trafik denetimlerine ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 ayında helikopter ve dron destekli denetimlerde 37 bin 56 araç veya sürücüye işlem uygulandığını duyurdu.

24 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında yürütülen denetimlerde toplam 3 milyon 619 bin 38 araç kontrol edildi. Bu denetimler kapsamında, mevzuata aykırı olarak "çakar" tertibatı kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı.

İHLALLERİN BİLANÇOSU AĞIR

Denetimlerde tespit edilen diğer önemli trafik ihlalleri şu şekilde sıralandı:

Hız ihlali yapan: 151.392 sürücü

Araç muayenesi yaptırmayan: 27.197 araç

Emniyet kemeri kullanmayan: 25.815 sürücü

Sürücü belgesi olmayan: 16.622 kişi

Zorunlu mali sigortası bulunmayan: 7.301 araç

Toplamda 496 bin 95 araca ve sürücüye işlem yapıldığı bildirildi.

Trafik denetimlerinin amacının ceza yazmak değil, can güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” mesajını paylaştı. Yerlikaya ayrıca denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.