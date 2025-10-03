Ali Yerlikaya duyurdu: Polis atamalarında görev puanı sistemine geçildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin atama ve yer değiştirme sürecinde köklü bir değişiklik yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, ilk kez Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile “Görev Puanı Sistemi”ne geçildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, polislerin çalışma koşullarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Suç ve suçlularla mücadeleyi yılın 365 günü 24 saat sürdüren kahraman polislerimizin çalışma koşullarıyla ilgili konular, ayaküstü konuşularak geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. İlk kez Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle atamalarda daha hakkaniyetli ve kurumsal gereksinimlere uygun Görev Puanı Sistemi'ne geçilmiştir.”

POLİSLERİN BEKLENTİLERİ GÖZ ÖNÜNDE TUTULDU

Yerlikaya, polis teşkilatının beklentilerini karşılamak için titizlikle çalıştıklarını belirterek şu sözleri kaydetti: “Emniyet teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacak ve 2’nci şark konusu ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacaktır. 2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle önceki yıllarda yılda iki kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir. Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz.”

Bakan Yerlikaya, 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak standart kadro çalışmasının ardından teşkilatın ihtiyaçlarının daha net bir şekilde ortaya konacağını açıkladı. Böylece, uzun süredir tartışılan “ikinci şark görevi” ile ilgili değerlendirmeler de kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

