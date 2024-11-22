Alkol ve sigara satan işyerlerinde yeni düzenleme: Artık zorunlu olacak!

İstanbul'daki alkol ve sigara satan işyerleri için yeni bir düzenleme devreye girdi. 1 Ocak 2025 tarihine kadar, bu işyerlerinin güvenlik kamera sistemlerini kurmaları zorunlu hale geldi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Alkol ve sigara satan işyerlerinde yeni düzenleme: Artık zorunlu olacak!
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İstanbul'daki alkol ve sigara satan işyerleri için yeni bir düzenleme devreye girdi.

Yeni düzenleme, hem güvenlik açısından hem de denetim kolaylığı sağlamak amacıyla getirildi. İşletmeler, belirli bir süre içinde gerekli altyapıyı tamamlamak ve düzenlemeye uymak zorunda olacak.

 KAMERA ŞARTI

Kamera sistemleri işyerlerinin satış alanını, giriş-çıkış noktalarını ve varsa otoparkını farklı açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilecek. Sistemlerin yüz tanıma teknolojisine uygun olması ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilmesi şart koşuluyor.

Güvenlik kameralarının karanlık ortamda net görüntü sağlayabilen gece görüş özellikli olması ve kaydedilen görüntülerin en az 30 gün boyunca arşivlenebilecek şekilde depolanması gerekiyor. Ayrıca, görüntülere tarih ve saat bilgisi eklenerek kolay erişim imkânı sunulması isteniyor.

 

UYGULAMAYANLARA CEZA!

Güvenlik kamera sistemini belirtilen tarihe kadar kurmayan işyerlerine, Kabahatler Kanunu’nun "emre aykırı davranış" maddesi kapsamında ceza uygulanacağı bildirildi.

Bu adımla hem güvenlik önlemlerinin artırılması hem de denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor. 1 Ocak 2025 tarihine kadar sürenin uzatılmayacağı belirtilirken, işyerlerinin gerekli adımları hızlıca atması bekleniyor.

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