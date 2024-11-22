En çok elektrikli otomobil satan markalar listelendi: Togg listede!

Car Industry Analysis'in yayımladığı rapora göre, yılın ilk 9 ayında en çok elektrikli araç satışı gerçekleştiren markalar belli oldu. İşte o markalar...

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
En çok elektrikli otomobil satan markalar listelendi: Togg listede!
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Car Industry Analysis'in yayımladığı rapora göre, yılın ilk 9 ayında en çok elektrikli araç satışı gerçekleştiren markalar belli oldu. Tesla, liderlik koltuğunu korurken, Çinli BYD satış rakamlarıyla zirveye göz kırptı.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ise listede yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Elektrikli araç pazarında yaşanan bu rekabet, sektörün geleceğine dair önemli ipuçları veriyor. İşte sıralama ve markaların satış rakamlarıyla ilgili detaylar...

Tesla 1.3 milyon satışla zirvede yer aldı. 42 üreticinin yer aldığı listenin 20'si Çinli marka oldu.

Tesla'nın küresel satışları Ocak-Eylül döneminde yüzde 3 düşüş gösterirken, BYD geçen yıla göre yüzde 12 artırmış ve 1.2 milyon adede yaklaşmış durumda.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirdiği 17 bin 49 adetlik satışla listenin 33'üncü sırasında kendisine yer buldu.

En çok elektrikli otomobil satan markalar listelendi: Togg listede! - Resim : 1

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