Alkol ve sigara satışına yeni karar

İstanbul’da alkol ve sigara satışı yapan işletmeler için güvenlik kamera sistemi zorunluluğu genişletiliyor. İşletmelerin 1 Ocak tarihine kadar gerekli güvenlik önlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Alkol ve sigara satışına yeni karar
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Güvenlik kameraları, satış alanını, tüm giriş-çıkış noktalarını ve varsa otoparkı farklı açılardan kaydedecek şekilde yerleştirilecek.

Kameralar yüz tanımaya uygun, yeterli çözünürlükte ve karanlık ortamda net kayıt yapabilecek özellikte olacak.

Gece görüş özelliği bulunacak ve 7/24 kesintisiz kayıt yapacak.

Kaydedilen görüntüler en az 30 gün süreyle arşivlenecek ve tarih-saat bilgisiyle kolayca erişilebilir olacak.

Uyulmaması Halinde Cezai Yaptırımlar

Kamera sistemi kurmayan işletmeler, Kabahatler Kanunu’nun “emre aykırı davranış” maddesi kapsamında idari para cezasına çarptırılacak.

Bu düzenleme, hem suç önleme hem de kamu güvenliğini artırma amacıyla hayata geçiriliyor. İşletmelerin belirlenen süre içinde gerekli adımları atmaları bekleniyor.

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