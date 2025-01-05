Alkollü sürücünün kaçış denemesi tren yolunda son buldu

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde trafik denetimi yapan ekipler, T.T. yönetimindeki 43 AAG 482 plakalı otomobile tehlikeli sürüş nedeniyle "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü, uyarıları dikkate almayarak aracını bir polis memurunun üzerine sürdü ve hızla kaçmaya çalıştı.

Kaçış esnasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, yol kenarındaki demir yoluna devrildi. Olay yerine gelen ekipler ve çevredeki vatandaşlar, ters dönen araçtaki sürücüyü, kızını ve kızının arkadaşını kurtardı. Tren gelme ihtimaline karşı hızlıca hareket eden polis ve vatandaşlar, ters dönen aracı demir yolunun dışına iterek olası bir kazayı önledi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Olay sonrası yapılan alkol testinde sürücünün 100 promil alkollü olduğu belirlendi. T.T.’ye "alkollü araç kullanmak", "makas atmak" ve "tehlikeli araç kullanmak" gibi ihlallerden toplam 22 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesi 6 ay süreyle iptal edildi.