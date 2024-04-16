Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 22-24 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ile Almanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının yüzüncü yılı sebebiyle düzenlenen ziyarette, Steinmeier'in iki ülke arasındaki yakın bağa ve Almanya'daki milyonlarca Türkiye kökenli insanın hayat öykülerine verdiği değeri ifade edeceği bildirildi. Frank-Walter Steinmeier ilk kez cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye yapacağı ziyarette İstanbul, Gaziantep ve oradan da Ankara'ya gidecek.

İLK DURAK SİRKECİ GARI

Steinmeier'in Türkiye ziyaretinde ilk durak, binlerce Türk işçinin Almanya'ya gelmek için trenle yola çıktığı Sirkeci Garı olacak. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek olan Steinmeier, ardından Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle hayatları, Almanya ve Türkiye ile olan bağları, memleket ve kimlik konularında görüşecek. Cumhurbaşkanı ardından Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin temsilcileriyle tekne gezisine katılacak ve gezide Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri ele alacak. Steinmeier ardından İstanbul Havalimanı'ndaki DHL Express lojistik merkezini ziyaret edecek. Tarabya Kültür Akademisi'nde düzenlenecek kültür akşamı ve resepsiyonla Steinmeier, Türk-Alman dostluğunun 100'üncü yıldönümünü ve Türk kökenli insanların iş, bilim, sanat, edebiyat, spor ve mutfak alanlarındaki katkılarını takdir edecek. Sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı, Türkiye'de demokrasi ve hukuk devletinin durumunu ele alacak.

Cumhurbaşkanı Steinmeier ziyaretinin son gününde Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Ankara Üniversitesi'ni ziyaret edecek olan Steinmeier, Alman vatandaşlarının 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne göçü ve Alman bilim insanlarının, mimarların ve mühendislerin genç cumhuriyetin kuruluşunda yaptıkları katkılarla ilgili bilgi alacak. Steinmeier Ankara'da Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.