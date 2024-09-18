Almanya, Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı mı? O iddialarla ilgili açıklama geldi

"Almanya'nın Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattığı" ve "Japonya'nın Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdiği" iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Almanya, Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı mı? O iddialarla ilgili açıklama geldi
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Bazı sosyal medya hesaplarından, "Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı" ve "Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi" iddiaları paylaşıldı.

Söz konusu iddialar kısa sürede gündem olurken konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yayımladığı Dezenformasyon Bülteni'nde "Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı" iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Almanya'nın, Türk vatandaşlarına yönelik böyle bir kararı bulunmadığı bildirilen bültende, "Almanya'nın ülkemizdeki temsilciliklerinde vize randevu sistemi uygulanmaya devam etmektedir. Almanya'nın düzensiz göçle mücadeleyi gerekçe göstererek komşu ülke sınırlarında hayata geçirdiği pasaport kontrolü uygulamasının, kasıtlı şekilde manipüle edilerek sosyal medyada servis edildiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

"Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, iki ülke arasındaki "Vize Muafiyet Anlaşması" uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat edenlerin, 3 ay süreyle vizeden muaf olduğu anımsatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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