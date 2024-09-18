İstanbul'da terör örgütüne ağır darbe! Eylem arayışındaki terörist tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve İstanbul'da eylem arayışında olan terörist H.A.C yakalanarak tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da terör örgütüne ağır darbe! Eylem arayışındaki terörist tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma, İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri tarafından ortak olarak yürütüldü.

Ekipler, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren H.A.C'nin Filistin'e ait sahte kimlikle ülkeye girişi yaptığını tespit etti.

İstanbul'da terör örgütüne ağır darbe! Eylem arayışındaki terörist tutuklandı - Resim : 1

Örgüt adına faaliyetlerini İstanbul'da sürdüreceği ve eylem arayışında olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütüne ağır darbe! Eylem arayışındaki terörist tutuklandı - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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