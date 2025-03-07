ALO 170’e 13 yılda 145 bin mobbing başvurusu!

Türkiye ve yurt dışındaki vatandaşlardan gelen şikayet, öneri ve ihbarları tek merkezde toplayarak çözüm üretmeyi amaçlayan Alo 170, yoğun şekilde aranıyor.

2024 yılında 18 milyon 138 bin 455 çağrı alan merkeze, 2010'dan bu yana toplamda 310 milyon 756 bin 612 başvuru yapıldı. En çok rapor ücreti, hizmet bilgisi, sağlık aktivasyonu, emeklilik tarihi sorgulama, çeyiz ve emzirme ödenekleri ile emekli maaşı konularında çağrı alan merkeze, mobbing şikayetleri de dikkat çekici düzeyde iletiliyor.

Türkiye’de psikolog desteği sunan ilk ve tek çağrı merkezi olan Alo 170, 13 yılda 145 binin üzerinde mobbing başvurusuna aracılık etti.

Karaman'da 2010 yılında faaliyete başlayan çağrı merkezi, bugün 12 farklı noktada hizmet veriyor. Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt, Zonguldak, Muş, Elazığ, Mardin ve İzmir’de hizmet veren merkez, vatandaşlara farklı kanallar üzerinden ulaşma imkanı sağlıyor.

Çağrı merkezi, telefonun yanı sıra www.alo170.gov.tr, www.sgk.gov.tr, www.csgb.gov.tr, www.iskur.gov.tr ve www.myk.gov.tr internet siteleri ile Alo 170 mobil uygulaması üzerinden canlı destek (web chat) hizmeti sunuyor.

Ayrıca, 0850 222 7 170 numaralı WhatsApp hattı aracılığıyla işitme engelli vatandaşlara işaret diliyle destek sağlanıyor.