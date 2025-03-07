Sahte sağlık raporu çetesi çökertildi: Hastanede güvenlik skandalı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü’nün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu üzerine harekete geçti. Kadıköy’deki Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan bazı güvenlik görevlilerinin sahte sağlık raporu hazırladığı tespit edildi. Polis, hastaneye yerleştirdiği gizli kameralarla şüphelilerin faaliyetlerini adım adım takip etti.

Güvenlik kamera kayıtlarında, hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığı, diğer şüphelilerin ise rapor düzenleme sürecine dahil olduğu görüldü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda çetenin her bir sahte rapor için 50 ila 100 bin lira arasında ücret aldığı belirlendi.

Savcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda, dördü güvenlik görevlisi, ikisi daha önce usulsüz rapor hazırladığı gerekçesiyle görevden ihraç edilen veri giriş uzmanı olmak üzere toplam 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon lira nakit para, döviz ve altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.