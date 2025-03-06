Büyük Kulüp’te sendikal baskı iddiası! İşçiler eylemde

Türk-İş'e bağlı TOLEYİS Sendikası, İstanbul Kadıköy'deki Büyük Kulüp Derneği önünde eylem yaptı. Toplu iş sözleşmesi sürecinde işçilerin baskıyla istifaya zorlandığını belirten sendika temsilcileri, dernek yönetimini protesto etti.

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Büyük Kulüp’te sendikal baskı iddiası! İşçiler eylemde
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TOLEYİS Şube Başkanı Yusuf Erbaş, sendikanın yarım asırdır Büyük Kulüp’te toplu iş sözleşmesi yaptığını ancak yeni yönetimle birlikte örgütlü işçilere baskının arttığını söyledi.

"Buradaki sendikal haklara müdahale yetki tespitinden önce başlamış, yetkili olduğumuza dair belgemiz geldikten sonra ise daha da hızlanmıştır."

Erbaş, sendikanın iyi niyetle müzakerelere devam etmek istediğini ancak işverenin süreci baltaladığını ifade etti:

"Sendikamız, olumsuz gelişmelere rağmen olumlu tutumunu sürdürmüş, müzakere sürecine açık olduğunu belirtmiştir. Ancak yönetim, sendikayı yok sayan bir tavır içine girerek daha ilk günden görüşmeleri baltalamaya çalışmıştır."

Türk-İş İstanbul 1. Bölge Başkanı Halil Faki Erdal, baskıların son bulması gerektiğini belirterek aksi takdirde mücadeleyi büyüteceklerini söyledi:

"Biz bugün Divan Kurulu’na sesleniyoruz. Biz barış eli uzatmaya geldik. Ancak bu tutum devam ederse şunu bilin ki, sadece TOLEYİS değil, Türk-İş’e bağlı bir buçuk milyon üye burayı size dar edecek!"

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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