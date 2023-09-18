Alparslan Kuytul Aydınlık'ı tehdit etti! Aydınlık'ın haberinden rahatsız oldular
Furkancılar birbirine girdi. Zorla senet imzalattığını itiraf eden Alparslan Kuytul, Aydınlık Gazetesi'ni hedef aldı. Aydınlık Gazetesi'nin yaptığı haberlerden rahatsız olan Kuytul, olayı tehdit boyutuna taşıdı. "İftiralarına gereken cevap verilmeli ve pişman edilmelidir." ifadelerini kullandı.
Zorla senet imzalattığını itiraf eden Furkan Vakfı Lideri Alparslan Kuytul, Aydınlık Gazetesi'ne tehditler savurdu. Aydınlık Gazetesi'nin yaptığı haberlerden rahatsız olan Kuytul, olayı tehdit boyutuna taşıdı.
Kuytul, "Aydınlık gazetesinin yalan ve iftiralarına gereken cevap verilmeli ve pişman edilmelidir." ifadelerini kullandı. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, "Senin nefesin Fethullah Gülen'den daha mı kuvvetli de Aydınlıkçıları pişman edeceksin" yanıtını verdi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi